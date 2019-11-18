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Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

İHA

Sivas'ta çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

Sivas’ta çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde bir inek Kızılırmak yatağında çamura saplandı. İneği saplandığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası itfaiye aracının önüne bağladıkları ip ile ineği battığı yerden çıkardı. Saplandığı çamurdan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

SİVAS

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:12
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  • İKİNDİ 14:58
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  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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