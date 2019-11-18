Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

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Sivas’ta çamura saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde bir inek Kızılırmak yatağında çamura saplandı. İneği saplandığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası itfaiye aracının önüne bağladıkları ip ile ineği battığı yerden çıkardı. Saplandığı çamurdan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

SİVAS 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

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