Mete Yarar: “Türkiye tarih yazıyor” Emekli subay, güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, Sivas’ta “7 Düvele Karşı Akıl Oyunları” konulu söyleşi kapsamında öğrencilerle buluştu. Yarar, “Türkiye artık oyunlara alet olan, oyunbozan değil Türkiye oyun kuran bir ülke konumuna gelmiştir. Şu an Türkiye bir tarih yazıyor” dedi

Emekli subay, güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, Sivas’ta “7 Düvele Karşı Akıl Oyunları” konulu söyleşi kapsamında öğrencilerle buluştu. Yarar, “Türkiye artık oyunlara alet olan, oyunbozan değil Türkiye oyun kuran bir ülke konumuna gelmiştir. Şu an Türkiye bir tarih yazıyor” dedi.

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği “7 Düvele Karşı Akıl Oyunları” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın sunumlarıyla gerçekleştirilen söyleşide Türkiye’nin Suriye’deki rolü, sınırda yaşanan problemler, Barış Pınarı Harekâtı gibi gündeme dair konulara yer verildi.

Yarar, “Tarih güçlüyken yazılmaz, tarih yola çıkıldığında yazılır. Türkiye artık oyunlara alet olan, oyun bozan değil Türkiye oyun kuran bir ülke konumuna gelmiştir. Şu an Türkiye bir tarih yazıyor ve siz de bu yazılan tarihte rolünüz olsun” dedi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Küresel güçlerin bu coğrafya üzerindeki hain emelleri hiçbir zaman bitmemiştir. Yaklaşık 200 yıldır devam eden parçalama ve işgal hareketleri, en son elimizde kalan vatan toprağımıza göz dikmeye kadar varmıştır. Darbeler süreci ve en son 15 Temmuz 2016 işgal girişimi ile canımıza, geleceğimize ve en önemlisi de vatanımıza, tasallut etmişlerdir. Şunu açıkça görmeliyiz ki; şanlı tarihimizde olduğu gibi bugün yine mazlumların yanında olan, emperyalist güçlere ‘dur’ diyerek dünya 5’den büyüktür sözünü yüzlerine tokat gibi vuran, üzerinde oyunlar oynanan değil oyun kuran ve oyun bozan güçlü bir Türkiye var artık” diye konuştu.

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Teoman Karaca, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Program sonrasında Mete Yarar, Türk bayraklarıyla asker selamı veren yüzlerce öğrenci ile öz çekim yaptı.

SİVAS 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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