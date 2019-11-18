Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi olan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas’a sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza DivriğiSincanKangal kara yolunun Karakale köyü mevkisinde meydana geldi. E.T (60) yönetimindeki 50 BG 320 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle H.Y. (68) idaresindeki 58 FN 377 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.Y. (69), M.Ç. (72) ve Ö.T. (41) yaralandı. Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Z.Y., ambulans helikopter ile Sivas sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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