Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ta çamura saplanan inek, itfaiye erleri tarafından bağlanan iple çekilerek, kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak kenarında otlayan bir inek, çamura saplandı. Vatandaşlar, ineği kendi imkanlarıyla çıkarmak istedi ancak başarılı olamadılar. İtfaiyeden yardım istendi. Sivas Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ineği bağladıkları ip ile çekerek, saplandığı çamurdan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.



SİVAS 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.