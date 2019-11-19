Lider Sivasspor’da Kayseri mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar ana bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

SİVAS 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

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