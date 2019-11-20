Sivas’ta inşası süren İç Anadolu bölgesinin en büyük millet bahçesi için yeni yollar açılıyor.

Sivas’ta hızla ilerleyen Millet Bahçesi projesi kapsamında sol kısmını çevreleyen mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi proje kapsamında genişletildi. Asfaltı, kaldırımları ve aydınlatma unsurları yenilenen cadde bölgedeki trafik yoğunluğunu da azalttı.

Millet Bahçesi'nin sağ cephesinde ise eski Çarşamba pazar yeri olan Altuntabak Caddesini Tren Garı önünden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na bağlayacak yeni yol için başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

Yol açma işlemlerinin tamamlandığı bölgede kaldırım ve asfalt çalışmaları yoğunlaştırıldı. Millet Bahçesi hizmete açılmadan yolun trafiğe açılması planlanıyor.

SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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