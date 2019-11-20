Soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü

SİVAS'ta kuaför Murat Durak (35), soluk borusuna bir cisim kaçan kediyi, yaptığı müdahale sonucu kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak'ta kuaförlük yapan Murat Durak, 4 gün önce yolda bir kedinin çırpındığını gördü. Kediye araba çarptığını düşünen Durak, müdahalede bulundu. Ancak kedinin boğazına bir cisim kaçtığını fark etti. Durak'ın yaklaşık 5 dakika süren çabası sonucu kedinin boğazındaki cisim çıktı. Durak'ın kediye müdahale anı, kuaför dükkanının yakınlarındaki bir araç kiralama firmasının güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR HAYAT KURTARDIK, GÜZELDİ'

Murat Durak, kediyi ilk gördüğünde hemen müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Ben bu tür vakaları her yerde görüyorum. Arkadaşlarım bana söyledi, hemen gittim. Önce kediye araba çarptı sandım. Tam tersi olmuş, araba falan çarpmamış. Yerde kan falan da yoktu. Kediye baktığımda nefes alamıyordu ve ayakları çırpınıyordu. Soluk borusuna bir şey kaçtığını fark ettim. Daha sonra soluk borusuna elimle müdahale ettim. Çok şükür cismi çıkardım ve hoşuma gitti. Kedi kendine geldi. Elim kanadı ama bir hayat kurtardık, güzeldi. Kediyi bir saat sonra görünce daha da mutlu oldum" dedi.



SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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