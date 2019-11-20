Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta başladı

Sivas’ta Kulüpler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası heyecanı start aldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde “Kulüpler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası”, 53 ilden 271 kulüp ve 1750 sporcunun katılımıyla 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda başladı. 4 gün sürecek olan şampiyonaya Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcular ve aileler katıldı.

Kız ve erkek sporcuların katıldığı heyecan dolu Türkiye Şampiyonası 5 kategoride düzenleniyor. Start alan şampiyonada sporcular, rakipleriyle kıyasıya yarışarak dereceye girebilmek için ter döktü.

Şampiyonaya çeşitli illerden katılan sporcular ise, hedeflerinin birincilik olduğunu söyleyerek çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Müsabakalar 24 Kasım Pazar günü son bulacak.

SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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