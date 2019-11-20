Jandarma komutanlığı yakınındaki şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta, kontrolü olarak fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı binasının arka caddesindeki çöp konteynerinin yanında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantayı kontrollü bir şekilde fünye bağlayarak patlattı. Çantadan kıyafet çıktı. Çanta ve içinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Şüpheli çantanın patlatılması sırasında çevredeki apartmanlarda oturanların cep telefonu kamerası ile balkon ve pencerelere çıkarak olayı görüntülemeye çalıştıkları görüldü.



SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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