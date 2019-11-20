Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan yön levhası altına bırakılan çantayı gören jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanları uzaktan kumandalı fünye ile şüpheli çantayı patlattı. Patlatılan çantanın içinden elbise çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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