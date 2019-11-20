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Sivas’ta satranç rüzgarı Sivas’ta 100 sporcunun katılımı ile “Küçükler Sivas Satranç İl birinciliği ...

İHA

Sivas'ta 100 sporcunun katılımı ile "Küçükler Sivas Satranç İl birinciliği turnuvası" düzenlendi.

Sivas’ta satranç rüzgarı Sivas’ta 100 sporcunun katılımı ile “Küçükler Sivas Satranç İl birinciliği turnuvası” düzenlendi

Sivas’ta 100 sporcunun katılımı ile “Küçükler Sivas Satranç İl birinciliği turnuvası” düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta Küçükler Sivas Satranç İl birinciliği turnuvası yapıldı. Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılan satranç turnuvası 4 kategoride gerçekleştirildi.
2 gün boyunca yapılan satranç turnuvasına kızerkek yaklaşık 100 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.
Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren ilk 3 sporcuya madalyalarını Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler, kulüp başkanları, antrenörler ve veliler takdim etti.
Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım ise, satrancın öneminden bahsederek, “Çocuklarımız iki gün boyunca mücadele etti, her çocuk satranç oynayabilir; çocuklarımız satrancın faydalarından yararlanmalılar. Günümüzde satranç oynamanın faydaları çok net bilinmektedir. Çocuklarımızın zeka gelişiminin yanı sıra sosyal beceriler, sosyal iletişim, paylaşmak, vb. pek çok özelliğini satranç ile açığa çıkarmaktadır” ifadesini kullandı.

SİVAS

20 Kasım 2019 Çarşamba

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