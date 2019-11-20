Sivaslı karateci Türkiye üçüncüsü oldu Diyarbakır’da yapılan Ümit Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate şampiyonasında genç erkeklerde Sivas Gençlikspor kulübü sporcularından Oğuzhan Ada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı

Diyarbakır’da yapılan Ümit Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate şampiyonasında genç erkeklerde Sivas Gençlikspor kulübü sporcularından Oğuzhan Ada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Ümit Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate şampiyonası” sona erdi. Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonunda yapılan şampiyonaya 54 ilden 713 erkek, 562 bayan sporcu olmak üzere toplam bin 275 sporcu katılarak Avrupa şampiyonası seçmeleri için kıyasıya mücadele ettiler.

4 gün devam eden şampiyonaya katılan Sivas Gençlikspor kulübü sporcularından Oğuzhan Ada, kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu ve bronz madalya kazandı.

Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, Sivas Karate takımı olarak bekledikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek; “Sivas karate takımı olarak beklediğimiz sonucu aldığımızı söyleyemeyeceğim. İyi sporcularımız olmasına rağmen bazı talihsizliklerle maçı kazanamadılar. TOHM antrenörlerimizden Cengiz Çınar ve Abdullatif Altuntaş hocayı emeklerinden dolayı teşekkür ediyor antrenörlerimizi ve sporcumuz Oğuzhan Ada’yı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.