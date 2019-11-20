Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza saat Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 34 UK 3734 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki trafik levhalarına çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü ile A.M.B ve Y.T yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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