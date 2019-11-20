Vali Ayhan , “Büyükler çocuklar daha yaşanılır bir Dünya bırakmalı”

UNICEF tarafından ilan edilen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çocuk Hakları İl Komitesi, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile Çocuk Hakları İl Koordinatörü Derya Öksüm'ün de hazır bulunduğu ziyarette, çocuklar talep ve önerilerini Vali Ayhan ile paylaştı.

Çocukları makamında ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, “Büyükler, çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmalı. Biz büyükler çocukların masum ve temiz dünyalarına sevgi ve şefkat aşılamalıyız. Ülkemizde bu manada çok iyi bir noktada. Büyük bir devletiz. Büyük devletler çocuklarına sahip çıkar. Çocuklarını zamana ve çağa hazırlar” dedi.

İlimizde çocuklar için duyarlı ve anlayışlı bir takım çalışmalar yürütüldüğünü de ifade eden Vali Ayhan, “Gerek valiliğimiz gerek belediyemiz ve diğer kurumlarımız çocuklarımız için bir takım çalışmalar sürdürmektedir. ‘Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor’ projesi de buradan yola çıkılarak hazırlanan özel bir projedir. Kırsalda yaşayan çocuklarımız ilimize gelerek hem şehrimizi tanıyor müzeleri geziyor hem de Sivasspor’u maçlarında yalnız bırakmıyorlar. Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında büyük bir özveri içerisindeyiz. Zamanın ruhuna uygun bir şekilde çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Nurettin Topçu’nun dediği gibi, ‘Gençlik geleceğin tohumudur’. Hepiniz birer tohumsunuz. Geleceğin idarecilerisiniz, büyüklerisiniz, bu ülkeye yön vereceksiniz. Biz vazifemizi yapmamız lazım ki sizlerde gelecekte daha iyi bir vazife yerine getirebilesiniz. Sivas’ta her anlamda örnek bir ildir. Bende çocukların bütün duygularına taleplerine hitap etmeye çalışan bir idareciyim.” dedi.

Komitedeki çocuklar ise Vali Salih Ayhan’a kendilerine gösterilen ilgi, sevgi ve hazırlanan proje ile çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Daha sonra çocuklar Vali Ayhan ile birlikte “Çocuklar ekranla değil akranla büyüsün” pankartı açarak, dijital bağımlılığa dikkat çektiler.

Ziyaretin sonunda Vali Salih Ayhan, Çocuk Hakları İl Komitesi’nde görev yapan çocuklara kitap hediye etti.

Çocuk Hakları Günü nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çocuk Evlerini de ziyaret eden Vali Ayhan, çocuklarla sohbet etti. Vali Salih Ayhan, "Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir. Ülkemizde hiç bir çocuk yalnız olmadığı gibi, savaş ve doğal afet gibi nedenlerle de ülkemize sığınan çocuklar da bizlere emanettir." İfadelerini kullandı.

SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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