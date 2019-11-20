Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı

Sivas’ta demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na paralel giden demir yolu üzerinde meydana geldi. DSİ Bölge Müdürlüğü karşısında ihtiyaç gidermek için demin yolu kenarına inmek isteyen İ.K.(45) dengesini kaybederek demir yolu ile yanındaki duvar arasındaki boşluğa düştü. Kendi imkanlarıyla düştüğü yerden çıkamayan İ.K. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan kişi ambulans ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SİVAS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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