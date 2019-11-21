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Sivas’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında sert düşüş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 ...

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının OcakEylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Sivas’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında sert düşüş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Sivas’ta, 2018’in Ocak-Eylül döneminde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 125 iken 2019’un aynı ayları arasında bu sayı 633’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının OcakEylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Sivas’ta bu yılın ilk 9 ayında belediyeler tarafından verilen toplam yapı ruhsatı sayısı 2018’in aynı dönemine göre büyük düşüş gösterdi. 2018’in OcakEylül ayları arasında Sivas’ta 498 binaya yapı ruhsatı verilirken 2019’un aynı döneminde 162 binaya yapı ruhsatı verildi. Bahsi geçen dönem içerisinde yapı ruhsatı verilen daire sayısında da önemli ölçüde düşüş yaşandı. 2018’in ilk 9 ayında 4 bin 125 daireye yapı ruhsatı verilen kentte 2019’un aynı ayları arasında 633 binaya yapı ruhsatı verildi.
2019’un ilk 9 ayında Sivas’ta yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü 180 bin 206 metrekare olarak açıklandı. Bunun 86 bin 770 metrekaresini konut kullanım alanı, 63 bin 673 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 29 bin 763 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.
TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin elde ettiği verileri de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Sivas’ta bu yılın ilk 9 ayında 4 bin 294 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. Yapı kullanma izni belgesi verilen dairelerin yüzölçümü 848 bin 522 metrekare iken bunun 534 bin 430 metrekaresini konut kullanım alanı, 125 bin 410 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 188 bin 682 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

SİVAS

21 Kasım 2019 Perşembe

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