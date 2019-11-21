Gündüz gözü ilçe merkezine inen kurt, kamerada

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen kurt, kameralara yansıdı.

İlçe merkezindeki Taşköprü Mahallesi'nde bulunan toplu konutların yakınlarına kadar inen bir kurt, ÇatalolukSerpinti yolu kenarında ilerlerken, bölgedeki su deposunda çalışan bir belediye görevlisi tarafından kamerayla görüntülendi. Yiyecek aradığı sanılan kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmedi. Kurdun, araçların geçişi sırasında arazide sabit durarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Araziye doğru ilerleyen kurt, dağlık bölgeye giderek gözden kayboldu.



SİVAS 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.