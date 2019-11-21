Sivas Belediyespor, Tuzlaspor’a çalışıyor TFF 2. Lig temsilcilerinden Sivas Belediyespor’da ligin 14. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

TFF 2. Lig temsilcilerinden Sivas Belediyespor’da ligin 14. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşilbeyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda Sivas Belediyespor’un kalecileri; Hayrullah Mert Akyüz, Sercan Yılmaz ile Abdulkadir Koç kaleci antrenörü Ahmet Uslu nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Sivas Belediyespor, İstanbul temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Tuzlaspor 24 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabaka saat 12.30’da başlayacak.

SİVAS 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.