Sivasspor en az gol yiyen 2. takım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivasspor en az gol yiyen 2. takım

İHA

D.G. Sivasspor 11 haftalık periyotta ligde en az gol yiyen ikinci takım unvanını aldı.
Süper Lig'de 21 puanla liderliğini sürdüren Sivasspor, ligde 11 haftalık periyotta en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı. 11 golle en az gol yiyen ikinci takım olan Sivasspor, 20 kez de rakiplerinin filesini havalandırarak başarılı bir performans sergiledi.
Ligde 9 golle en az gol yiyen takım Galatasaray olurken, Alanyaspor 12 golle üçüncü, Göztepe 12 golle dördüncü ve Fenerbahçe de 12 golle beşinci sırada yer aldı.
Diğer yandan Sivasspor bu sezon çıktığı 11 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SİVAS

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas Belediyespor, Tuzlaspor’a çalışıyor TFF 2. Lig temsilcilerinden Sivas Belediyespor’da ligin 14. haftasında oynanacak olan Tuzlaspor maçının hazırlıkları devam ediyor.
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Tuzlaspor’a çalışıyor TFF 2. Lig ...
Vali Salih Ayhan: “Spor alt yapımız çok iyi” Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ‘2023 Projeleri ve Aylık Değerlendirme Toplantısında’ konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; “İlimizde spor alt yapımız çok iyi. Geçmişten günümüze önemli sporcuları yetiştiren Sivas’ı, geleceğe en iyi şekilde taşımalıyız” dedi.
YEREL HABERLER Vali Salih Ayhan: “Spor alt yapımız çok iyi” Sivas ...
Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gürün’de "Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal “ projesi Sivas’ın Gürün ilçesinde eğitimciler "Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal " projesi kapsamında, velileri ev ve işyerlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürün’de "Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal “ ...
Rıza Çalımbay: "6 tane final maçımız var"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "6 tane final maçımız var"
Sivasspor “Kadına şiddete hayır” dedi
YEREL HABERLER Sivasspor “Kadına şiddete hayır” dedi
Gündüz gözü ilçe merkezine inen kurt, kamerada
YEREL HABERLER Gündüz gözü ilçe merkezine inen kurt, kamerada
Sivas’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında sert düşüş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Sivas’ta, 2018’in Ocak-Eylül döneminde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 125 iken 2019’un aynı ayları arasında bu sayı 633’e geriledi
YEREL HABERLER Sivas’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısında sert ...
Yavru Kangallar vatan görevi için hazır Terörle mücadelede kullanılacak 10 Kangal yavrusu Siirt’te görev almak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Yavru Kangallar vatan görevi için hazır Terörle ...
4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar, Hollywood’un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında Sivas’tan 4 kıta 18 ülkeye satılan Sivas’a özgü travertenler Hollywood’daki ünlülerin evlerini süslüyor
YEREL HABERLER 4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar, Hollywood’un ...
Tren yolu ihata duvarı arasına düşen kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tren yolu ihata duvarı arasına düşen kişiyi itfaiye ...
Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı
Vali Ayhan , “Büyükler çocuklar daha yaşanılır bir Dünya bırakmalı”
YEREL HABERLER Vali Ayhan , “Büyükler çocuklar daha yaşanılır bir ...
Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı Sivas'ın Suşehri ...
Sivaslı karateci Türkiye üçüncüsü oldu Diyarbakır’da yapılan Ümit Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate şampiyonasında genç erkeklerde Sivas Gençlikspor kulübü sporcularından Oğuzhan Ada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Sivaslı karateci Türkiye üçüncüsü oldu Diyarbakır’da ...
Sivas’ta satranç rüzgarı Sivas’ta 100 sporcunun katılımı ile “Küçükler Sivas Satranç İl birinciliği turnuvası” düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta satranç rüzgarı Sivas’ta 100 sporcunun ...
Uğur Çiftçi: "Her rakibi aynı görüyoruz" Sivasspor'un defans oyuncusu Uğur Çiftçi: "Ligdeki iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Uğur Çiftçi: "Her rakibi aynı görüyoruz" Sivasspor'un ...
Jandarma komutanlığı yakınındaki şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Jandarma komutanlığı yakınındaki şüpheli ...
Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı
YEREL HABERLER Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı
Sivassporlu Uğur Çiftçi: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz
YEREL HABERLER Sivassporlu Uğur Çiftçi: Çıkışımızı sürdürmek ...
Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta başladı
YEREL HABERLER Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta başladı
Metruk binalar yıkılacak Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan metruk binaların yıkılması kararlaştırıldı
YEREL HABERLER Metruk binalar yıkılacak Sivas’ın Ulaş ilçesinde ...
Soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü
YEREL HABERLER Soluk borusuna cisim kaçan kediyi hayata döndürdü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X