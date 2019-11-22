Sivas’ta korkutan yangın Sivas'ta bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çatıyı sarmadan kontrol altına alındı

Sivas'ta bir apartmanın baca kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından çatıyı sarmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi 31. Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı Emin Apartmanında bacada çıkan yangın çatıya sıçradı. Çatıdan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çatıyı sarmadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.

SİVAS 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:49

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