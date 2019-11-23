Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Sivasspor, deplasmanda alacağı sonuçla lider girdiği haftada yerini korumak istiyor. İki ekip Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 24 karşılaşmanın 6'sından Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 68 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızıbeyazlı ekip, rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde ise 40 gol gördü.

İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora, Sivasspor'u 20052006 sezonunda deplasmanda 50 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarıkırmızılılar, Yiğidoları 20102011'de 41 ve geçen sezon 62 mağlup etti.

Kayserispor ile Sivasspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak mücadelede İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya düdük çalacak.



Sivasspor’da 4 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’un Kayserispor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacaklar.



Çalımbay’ın şansı tutmuyor

Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu 6 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu 2 galibiyeti de son 2 karşılaşmada aldı. Çalımbay diğer maçlardan ise 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

SİVAS 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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