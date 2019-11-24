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Sivas Valisi Ayhan'a Öğretmenler Günü sürprizi

DHA

SİVAS Valisi Salih Ayhan'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sürpriz hazırlandı. Vali Ayhan, ilkokul öğretmeni Emel Uluer'i karşısında görünce duygusal anlar yaşayıp, gözyaşı döktü. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüye gelen Vali Ayhan, konuşma yaptığı sırada, projeksiyon perdesine, ilkokul öğretmeni Emel Uluer'in görüntüleri yansıtıldı. Ayhan, öğretmeninin kendisiyle ilgili sözlerini duyunca duygusal anlar yaşadı. Bu sırada, Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve Sivas'a getirilen öğretmen Emel Uluer, salona girdi. İlkokul öğretmenini karşısında gören Ayhan, gözyaşı döktü. Ayhan, çiçek verdiği öğretmeninin elini öptü. Emel Uluer ise Bayburt Çiftetaş Köyü İlkokulu'ndan mezun olan Ayhan'a ilkokul diplomasını verdi.
Vali Ayhan, ilkokul öğretmenlerinin asla unutulmayacağını belirterek, "Her öğretmenin yeri farklıdır ama ilkokul öğretmeni gerçekten unutulmuyor. Derin izler bırakıyor bizlerde. İnsana şahsiyet, kimlik veren, ufkunu açan, yüreğine güzel tohumlar atan ilkokul öğretmenidir" dedi. 
Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ant içme töreni düzenlenen programda emekli öğretmenlere ise şeref belgesi verildi. 

SİVAS

24 Kasım 2019 Pazar

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