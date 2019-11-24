Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar yaşadı

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilkokul öğretmenini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve çok sayıda öğretmen katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Vali Ayhan konuşma yaptığı esnada slayt perdesine Ayhan'ın ilkokul öğretmeni Emel Uluer'in görüntüleri yansıtıldı. Bu sırada Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Sivas'a getirilen Uluer salona girdi. İlkokul öğretmenini karşısında gören Vali Ayhan duygulu anlar yaşadı. Ayhan, yapılan sürprizin şaşkınlığını yaşadıktan sonra öğretmenine çiçek takdim ederek elini öptü. Uluer, Bayburt Çiftetaş Köyü İlkokulu'ndan mezun olan Ayhan'a ilkokul diplomasını verdi.

Programda konuşan Vali Ayhan, "Her öğretmenin yeri farklıdır ama ilkokul öğretmeni gerçekten unutulmuyor. Derin izler bırakıyor bizlerde. İnsana şahsiyet, kimlik veren, ufkunu açan, yüreğine güzel tohumlar atan ilkokul öğretmenidir" dedi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ant içme töreni düzenlenen programda emekli öğretmenlere ise şeref belgesi verildi.

SİVAS 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

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