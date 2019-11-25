Kaçak yaban keçisi avına 60 bin TL ceza

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaban keçisi avlayan kaçak avcılara toplamda 60 bin TL para cezası yazıldı.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün ilçenin Çakırlı Köyü kırsalında gerçekleştirilen denetimlerde; Y.D., M.C. ve G.C. isimli şahısların kaçak olarak yaban keçisi avladıkları tespit edildi. Her birine 4915 sayılı yasaklı tür avlama suçlamasıyla 20 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL para cezası kesildi. Kaçak avlanan bir yaban keçisi de Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

SİVAS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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