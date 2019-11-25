Karın estetiği yaptıracaklar dikkat

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Recep Çelik, karın estetiği ameliyatı hakkında önemli bilgiler verdi.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Recep Çelik, karın estetiği oldukça etkili sonuçlar veren bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, “Karın estetiği, karın bölgesindeki fazla yağ dokusu ve derinin alınması işlemine verilen isimdir. Oldukça popüler olan karın germe ameliyatları özellikle yaz aylarına girdiğimiz dönemlerde kadınların sıkça tercih ettiği estetik operasyonların başında geliyor. Genellikle hamilelik sonrası, bölgesel kilo alma ve aşırı kilo vermeden dolayı oluşan deformasyon sonucu sarkmalar meydana gelmektedir cerrahi bir işlem olan karın estetiği oldukça etkili sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir. Karın estetiği karnın ön bölgesinde tespit edilen sarkık derinin ve buna bağlı olarak oluşan yağın gerilerek daha düz ve sağlam bir hale getirilmesidir. Gerçekleştirilecek karın estetiği mutlaka uzman bir ekip tarafından yapılmalı ve istenilen görünüme ulaşana kadar bu işlemlerin devam etmesi gerekmektedir. Karın germe operasyonu sonrasında kalıcı bir iz oluşmaktadır ancak bu iz, sezaryen izine ya da kişinin kullandığı iç çamaşırına göre planlanarak en aza indirilir ve kötü bir görünüme engel olunur. Başarılı bir karın germe işlemi aşırı yağı ve deriyi temizlerken aynı zamanda zayıflamış veya ayrılmış kasları güçlendirerek onarır. Uygulanacak yöntem deri miktarına göre tam ya da mini karın germe ile gerçekleştirilebilir. Tam karın germe kesisi olarak, biraz yatay bir kesi, kasık ve sezaryen çizgisinin biraz uzatılmış şeklinde düşünülebilir. Bu cilt kaldırıldığı zaman altta yatan zayıflamış karın kasları orta hatta dikilerek bel inceltilir” dedi.



Ameliyat öncesi ve sonrası neler yapılmalı?

Çelik, karın estetiği olan hastaların ameliyattan önce ve sonra neler yapılması gerektiğini şu şekilde anlattı:

“Ameliyat günü belirlendikten sonra en az bir hafta boyunca sigara içmemelisiniz ayrıca kan sulandırıcı özelliğe sahip C vitamini ve aspirine kullanmamalısınız. Özellikle ameliyat günü dahil olmak üzere beslenmenize dikkat etmelisiniz aşırı diyet yapmak bu dönemde pek etkili olmayacaktır. İşlemin ne kadar başarılı olduğunu görebilmek adına karın estetiği yaptırmadan önceki halinizin resmini çekmeniz de fayda var. Ortalama 3 saat süren karın germe işlemleri sonrasında bir gece hastanede kalınır. Ameliyat sonrasında şişliği ve kanamayı önlemek için işlem yapılan bölgede sargı bezleri baskı uygulayacaktır ayrıca karın bölgesinin alt kısmında dren tüpleri bulunmaktadır bu tüpler ortalama iki gün içerisinde doktorunuz tarafından çıkarılmaktadır. Karın bölgesindeki gerginliği azaltmak için diz altına bir kaç yastık konulmaktadır. Kişinin sosyal hayatına aynı şekilde devam edebilmesi için bir kaç gün korse giymesi gerekmektedir. Tüm bu süreçte mutlaka operasyonu gerçekleştiren doktorun tavsiye ve önerilerine uymanız daha hızlı bir iyileşme süreci geçirmenize olanak sağlar. Ameliyat sonrasında hasta 20 gün boyunca az ama sık şekilde hafif yiyecekler tüketmelidir. Hem karın estetiği öncesi hem de sonrasında sigara, alkol, kan sulandırıcı ilaçlar ve yağlı yiyeceklerin tüketilmemesi önerilmektedir.”



“Karın estetiği ameliyatı bir zayıflama yöntemi değildir”

Çelik, karın estetiği ameliyatının bir zayıflama yöntemi olmadığına vurgu yaparak, “Karın germe işlemleri cerrahi bir operasyon olduğu için genel anestezi yapılmaktadır. Bu sayede işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Öncelikle bilinmesi gereken en önemli konu karın estetiği ameliyatı bir zayıflama yöntemi değildir. Bu operasyon sadece karın bölgesini şekillendirme ve germe işlemidir. Karın estetiği bölgesel zayıflama için tercih edilen bir yöntemdir. Yapılacak olan işlemlerden dolayı geçici bir sürede olsa ağrı ve morarma yaşanabilmektedir. Bunların en aza indirilmesi için doktor tavsiyelerine uymalısınız. İlk bir kaç hafta ağır kaldırmamalı ve zor sporlardan uzak durmalısınız, bu dönem boyunca pansumanlarınızı yaptırmalı ve rahat kıyafetler tercih etmelisiniz” ifadelerini kullandı.



Bu ameliyatın riskleri nelerdir?

Çelik, cerrahi estetik işlemleri genellikle orta seviyede risk unsurları barındırmakta olduğuna değinerek, “Karın estetiği ciddi bir operasyon olduğu için seçeceğiniz profesyonel estetik merkezi ve hekim oldukça önemlidir. Uzun yıllardır bu sektörde olan ve başarılı işlere imza atan firmaları tercih etmek aynı zamanda risklerin azalmasına olanak sağlar” şeklinde konuştu.

SİVAS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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