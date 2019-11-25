STSO'dan Sivasspor'a destek çağrısı

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Süper Lig´de 24 puan toplayarak zirveye yerleşen Demir Grup Sivasspor´a destek çağrısı yaptı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Süper Lig´de bu sezon geride kalan 12 haftada elde ettiği başarılı sonuçlarla liderlik koltuğuna oturan Demir Grup Sivasspor için destek istedi. Eken, "Şehrimizin en önemli markası Sivasspor´dur. Biz takımımızın her zaman yanındayız. Özellikle cefakar ve vefalı taraftarlarımızın deplasmanlara gitmesinde ciddi destek sağlıyoruz. Dün Kayseri´de oynanan zorlu maç için de taraftarlarımıza ulaşım desteği sağladık. Bizler de yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle her maçta tribündeki yerimizi alıyoruz. Sivasspor´umuz ligin en güzel futbolunu oynayan; taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazanmaktadır. Elde ettiği 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan topladı ve iki haftadır ligin zirvesinde bulunuyor. Temennimiz ligin sonunu da zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmamızdır" dedi.

Şampiyonluk yolunda şehrin kenetlenerek Sivasspor´un yanında yer alması gerektiğini dile getiren Eken, "Bu süreçte en önemli şey her maçta stadyumu doldurmamız ve şehri bayram yerine çevirmemizdir. Takımımızı oynayacağı maçlarda yalnız bırakmamalıyız. Esnaf ve tüccarlarımız iş yerlerini, evlerinin balkonlarını Sivasspor bayraklarıyla süslemeli. İnanır ve takımımızın yanında yer alırsak şampiyonluğa ulaşmamız için başka bir engel yok. Bu vesile ile tüm Oda üyelerimize çağrımız şudur; iş yerlerimizi ve evlerimizi Sivasspor bayraklarıyla donatarak takımıza destek verelim. Cumartesi günü sahamızda Kasımpaşa ile oynayacağımız maça çalışanlarımızı, komşularımızı ve arkadaşlarımızı davet ederek stadyumu dolduralım. STSO olarak biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Şampiyonluğu daha önce kaçıran bir takım olarak bu sezon inanalım ve mutlu sona hep birlikte ulaşalım. Sivasspor Kulübümüzün Başkanı Mecnun Otyakmaz´a, yönetime, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ve teknik heyeti ile futbolcularımıza yaşattıkları mutluluklar nedeniyle teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, STSO binasına 'Sivasspor'umuza Başarılar Dileriz' yazılı dev Sivasspor bayrağı asıldı.



SİVAS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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