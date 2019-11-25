Türkçe’nin doğru konuşulması için sözlük seferberliği

Türkçe'nin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi ile Cumhuriyet Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan Türkçe sözlükler dağıtılıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Fatih Mahallesinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda sözlük dağıtım programı düzenlendi.

Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman katıldı.

Burada Konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Belediye Başkanımız geldiği günden beri eğitime destek veriyor, her zaman eğitimcilerin yanında kendisine teşekkür ediyorum. Bugün Sivas tekli eğitime geçti. Ayrıca bu yeni okul binasının herkese hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“En önemlisi, kaliteli eğitim”

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Bugün bu okulun ilk günüymüş tevafuk oldu. Bu okulun hazırlanmasında emeği geçen başta Valimiz Olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hazırladığımız projelerle her zaman eğitimi desteklemek adına çalışıyoruz. Hem fiziki anlamda hem de manevi olarak eğitim camiasının öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim camiamızın beklentilerini okulları bizzat ziyaret ederek yerinde tespit ediyor ve çözmeye çalışıyoruz. İnanıyoruz ki; Türkiye’de yapılması geren en önemli şey kaliteli eğitim vermek gençlerimizi iyi yetiştirmek. Bugün ülkemiz iyi bir noktadaysa eğitim camiamız büyük pay sahibi bu gün ülkemizi yönetenlerde bu sıralardan geçtiler onları da öğretmenler yetiştirdiler.” Dedi.

SİVAS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.