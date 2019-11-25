Sivaslı ve Tokatlı judoculardan ortak çalışma Sivas Judo İl Temsilcisi Bekir Güzelimdağ tarafından Sivaslı ve Tokatlı judocular arasında ortak çalışma düzenlendi. 4 Eylül Uzakdoğu Sporları Salonunda iki il ortak antrenman yaptı

Sivas Judo İl Temsilcisi Bekir Güzelimdağ tarafından Sivaslı ve Tokatlı judocular arasında ortak çalışma düzenlendi. 4 Eylül Uzakdoğu Sporları Salonunda iki il ortak antrenman yaptı.

Tokat ilinden gelen Ümit ve Genç yaş kategorilerindeki 15 sporcu Sivas judocuları ile müsabaka ağırlıklı antrenmanda bir araya geldiler.

4 Eylül Spor Salonundaki Uzak Doğu Sporları Spor Salonunda toplanan iki ilden 15 sporcu beraber sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptılar.

Antrenman sonrası açıklama yapan Judo İl Temsilcisi Bekir Güzelimdağ, güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek; “2019 yılında Sivas judosu olarak minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ulusal ve uluslararası dereceler elde ettik. Önümüzde ki sezonda da her yaş grubunda bu derecelerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bunun için ortak çalışmalar ile sporcularımızın gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı çalışmayı minik ve yıldız sporcular ile de yapacağız. Sivas’ı Judo branşında lider şehirlerarasında göreceğimiz günler yakındır” ifadesini kullandı.

SİVAS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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