Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor’da karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Biletlerin satışı Passolig internet sitesi, mobil uygulaması ve gişesi üzerinden yapılacak.

Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:



1. Kategori (VIP): 54 TL

2. Kategori (Maraton): 27,5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13,5 TL

Misafir tribünü: 17,5 TL

SİVAS 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:40

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