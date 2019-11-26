Sivas için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas ve çevresi için gün içerisinde etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Sivas ve çevresinde saat 10.00 ile 22.00 arasında hızı saatte 70 kilo metreye ulaşabileceği tahmin edilen fırtına beklendiği duyuruldu. Yapılan uyarıda vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve karbon monoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.

SİVAS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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