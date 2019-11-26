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Sivas Ordu Evi yıkılıyor, ağaçları ise korunacak

İHA

Sivas şehir meydanı projesine dahil edilecek olan eski orduevi binasının yıkım çalışmalarına başlandı, ağaçları ise korunarak yeni yapılacak projede değerlendirilecek.

Sivas Ordu Evi yıkılıyor, ağaçları ise korunacak

Sivas şehir meydanı projesine dahil edilecek olan eski orduevi binasının yıkım çalışmalarına başlandı, ağaçları ise korunarak yeni yapılacak projede değerlendirilecek.
Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eski orduevinin bulunduğu alanı gezerek, bölgeye yapılacak olan projenin detayları hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'ndan bilgi aldı.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzun yıllardır hizmet veren orduevinin yeni binasına taşınmasının ardından eski binada yıkım çalışmalarına start verildiğini söyledi.
Eski orduevi binasının bulunduğu alanın açık hava müzesi niteliğinde olduğunu ve tarihi meydana değer katacağını anlatan Başkan Bilgin, "Eski Numune Hastanesi yerleşkesinden Gökmedrese'ye kadar gidecek olan alanı projelendirerek Sivas'ın turizmine değer katacağız." dedi.
Nisan ayında projeye start vereceklerini dile getiren Başkan Bilgin, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütlerimizin fikirlerini alarak ortak istişare anlayışıyla bu meydana değer katacak projeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.
“Eşsiz Bir Şehir Meydanı Ortaya Çıkacak”
Vali Salih Ayhan ise, şehir meydanının Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel şehir meydanlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Sivas'a yeni bir orduevi yapılmasına imkân sağlayan Sivas Milletvekilimiz TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum. 1963 yılında yapılan eski orduevi artık meydanla bütünleşecek. Projemizin de birkaç yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor." dedi.
Ayhan, Sivas Kongre Müzesi'nin şehir meydanının ortasında bir mühür gibi duracağını belirterek, "27 Haziran Parkı, yeni yapılacak camii, jandarma binasının restorasyonu ve bu bölgede bulunan lojmanların yıkılarak temizlenmesi sonucu meydanımız adeta açık hava müzesi olacak, eşsiz bir şehir meydanı ortaya çıkacak. Tüm çalışmaları yaparken ortak aklın hâkimiyeti ile yapıyoruz. Taslak projede uygulamalar, detayları ve katacağımız fonksiyonları halkımıza, bu konuda söz sahibi olan STK temsilcilerine ve kurumlarımıza sorarak hayata geçireceğiz. Bir hizmeti yapmak önemli ancak herkesin duygularına hitap edecek bir projeyi Sivas'a kazandırmak daha da önemli." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan ilimize yapılacak projeler için destek vermelerini isteyen Vali Ayhan, eski orduevi içerisinde yer alan ağaçlarında değerlendirilerek, proje içerisinde kullanılacağını sözlerine ekledi.

SİVAS

26 Kasım 2019 Salı

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