Trafikte kadına şiddet

Sivas'ta kaza yapan sürücü, kazaya neden olduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü, kadının araçta bulunan çocuğu korkarak gözyaşlarına boğuldu.

Sivas’ta Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonra istenmeyen görüntüler oluştu. İki aracın karıştığı kazada araç sürücülerinden birisi aracından çıkarak, kazaya neden olduğunu ileri sürdüğü kadın sürücünün üzerine yürüdü. Bu sırada araçta bulunan kadın sürücünün kız çocuğu korkarak ağlamaya başladı. Olaya şahit olanlar kızgın sürücüyü uzaklaştırırken, korkan çocuğu da “şaka yapıyor” sözleri ile sakinleştirmeye çalıştılar. Bu anlar olay yerinde bulunun bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

SİVAS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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