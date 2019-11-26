Sivas’ta Kutadgu Bilig sergisi Sivas’ta, UNESCO’nun 2019 yılı kutlama ve anma yıl dönümleri arasında aldığı Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yıl dönümü dolayısıyla sergi düzenlendi

Sivas’ta, UNESCO’nun 2019 yılı kutlama ve anma yıl dönümleri arasında aldığı Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yıl dönümü dolayısıyla sergi düzenlendi.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Sanat Tasarım, Grafik Tasarım ve Resim bölümleri tarafından hazırlanan sergi Kongre Müzesi’nde açıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı kurum müdürleri ve sanat severler katıldı. Vali Ayhan ve sanat severler çalışmaları tek tek gezerek bilgi aldı. Sergide Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eserindeki sözleriyle ilgili tasarımlar yer aldı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, olgunlaşma Enstitüsü olarak Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eserindeki sözleriyle ilgili sergi hazırladıklarını ifade ederek, “Sivas Olgunlaşma Enstitüsü olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılı Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig yılı ilan etmesinden dolayı Olgunlaşma Enstitüsü olarak Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig eserindeki sözleriyle ilgili sergi hazırladık. Sanat sevenlerin katılımıyla sergimizi açtık. Sanat tasarım ve grafik tasarım alanındaki çalışmalarımızı sanat sevenlerimize sunduk. Sanat tasarım alanındaki eserlerimizi özellikle doğal bitkilerden elde edilen doğal boyalar oluşturarak, boyadığımız kağıtlar üzerine hat ve ebru sanatlarıyla eserlerimizi süsledik” dedi.

Sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

SİVAS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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