Lider Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Süper Lig’in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Sivasspor yarın yapacağı tek idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SİVAS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.