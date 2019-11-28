Sivas’ta hayvan yüklü tır devrildi

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Sivas’ın İmranlı ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Erzincan yolu İmranlı barajı mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 04 AJ 434 plakalı hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Tırda yüklü olan hayvanlardan, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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