Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı Sivas’ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı

Sivas’ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ta şehir merkezi Altuntabak Mahallesinde meydana geldi. Kazada, H.K. yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 12. Sokak üzerinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 58 S 5041 plakalı öğrenci servisi ile sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan iki öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında serviste 8 öğrenci bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
SİVAS
28 Kasım 2019 Perşembe
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