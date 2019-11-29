Sivas’ta “Mas Güreşi” turnuvası yapıldı Sivas KYK Kadı Burhaneddin Yurdunda geleneksel sporları yaşatmak amacıyla “Mas Güreşi” turnuvası düzenlendi

Sivas KYK Kadı Burhaneddin Yurdunda geleneksel sporları yaşatmak amacıyla “Mas Güreşi” turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik geleneksel sporlardan “Mas Güreşi” turnuvası gerçekleştirildi.

KYK Kadı Burhaneddin Yurdunda düzenlenen mas güreşi turnuvasına 30 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı turnuvada rakipleriyle kıyasıya yarışan öğrenciler bileklerinin gücünü gösterdi.

Mas Güreşi nedir?

Ağaç güreşindeki yarışmacılar 2 metre uzunluğunda, 30 cm yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışırlar. Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar. Ağaç Güreşi, eski tarihlerden günümüze uzanan bir gelenektir. Kültürel kaynaklar bütün genç Yakutların gerçek bir erkek ve savaşçı olabilmesi için bazı belirgin özelliklere sahip olması gerektiğini söyler. Bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazandırmaktır. Ağaç Güreşi ya da başka bir deyişle “Çubuk Çekme” Yakut milli sporudur. İlk bakışta basit gözükse de aslında benzersiz bir spordur. Ağaç güreşi, müsabıkların birbirleriyle temas etmeden, birbirlerini sarsmadan ve fırlatmadan yapılan tek mücadele sporudur.

SİVAS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

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