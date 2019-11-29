Kaçak aksesuarlara el konuldu

Sivas’ta polis tarafından yurda kaçak yollarla sokulduğu cep telefonu bataryası ve aksesuarlarına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 88 adet cep telefonu bataryası, 25 adet tablet camı, 466 adet cep telefonu ekran camı, 364 adet cep telefonu arka kapağı, 641 adet cep telefonu ekranı ve 145 adet cep telefonu kasasına el konuldu. 5 iş yeri çalışanı hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı. 5 kişi savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

SİVAS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

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