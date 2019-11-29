Başkan Bilgin, deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaşadığı deneyimleri öğrenciler ile paylaştı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaşadığı deneyimleri öğrenciler ile paylaştı.

Mihmandar Projesi kapsamında Üniversite öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Başsöğüt Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti. Mihmandar Projesini hazırlayan öğrenciler, Başkan Bilgin'e çalışma hakkında bilgi verdi. Üniversite öğrencileri Mihmandar projesi ile köyde okuyan öğrencilere, yine köyde yetişen ve bugün yönetici olan kişilerin hayat tecrübelerini aktarmayı amaçlıyor. Ziyarete gelen öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Bilgin, projeyi hazırlayan ekibe teşekkür ederek çalışmayı çok önemsediğini dile getirdi.

Kangal'ın Alacahan Köyü'nde doğduğunu belirten Bilgin, "Köyde büyüdüm, Selçuk Anadolu Lisesi'nde yatılı okudum. Devletimiz bizi okuttu. Sonra avukat oldum, milletvekili oldum, bugün Belediye Başkanı olarak Sivas'ımıza hizmet ediyoruz. Çok güzel bir projede sizlerle buluştuk. Projenin temel amacı zor şartlarda da olsa çalışarak başaran insanları somut örneklerle sizlere göstermek " dedi.

Başkan Bilgin, "Bugün ziyaret ettiğiniz yerlerde yöneticilerin köyde doğduğunu, yetiştiğini duymuşsunuzdur. Hepimiz köyde doğduk büyüdük. Benim babam ilkokul mezunu, annem okuryazar. Okula gitmeden dışarıdan okuryazar olan bir anne ve babanın evladı olarak ülkemizin bize sağladığı eğitimlerle, köyde doğan bir çocuk milletvekili oluyor, bakan yardımcısı oluyor, bakan oluyor, vali oluyor, belediye başkanı oluyor... Demek ki biz çalışırsak, mücadele edersek, ülkemize hizmet etme gayemiz olursa, bunu başarırız " şeklinde konuştu.

Köyden kopmadığını belirten Bilgin, "Öğrencilik yılarında yaz tatillerinde tarlada çalışan, tırpan biçen, ot toplayan, hayvancılık yaptığımız zaman hayvanları dağda bayırda güden bir ağabeyinizim. Hem o çalışmaları yaptık, hem de okuduk. Ailemizin, öğretmenlerimizin doğru yönlendirmesi ile başarılı bir eğitimin sonrasında belli noktaya geldik. Bulunduğumuz noktalar imtihan noktası, bunu başarı olarak görmüyoruz. Hem bu dünyada hem de ahirette bir belediye başkanı ile normal bir vatandaşın hesap vermesi aynı şekilde değildir. Sizler köyde yaşıyorsunuz. Sizin anne babanız bizim anne babamız gibi köyde çiftçilikle hayvancılıkla uğraşıyor. Sizler de okulunuza gidiyorsunuz, derslerinize iyi çalışacak ve kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Sizler bilgi sahibi, ayağı yere sağlam basan, özgüvenli, karakterli olacaksınız. Devletinizi, milletinizi seveceksiniz. Bunları yaparsanız hangi işi yaparsanız yapın başarılı olursunuz " ifadelerini kullandı.

Selçuk Anadolu Lisesinde ortaokul ile birlikte 7 yıl yatılı okuduğunu vurgulayan Başkan Bilgin, "Okul kapanınca köye gider, köyde ne iş yapılırsa onları yapardık. Üniversite dâhil yazları kara lastik giyerek çalıştık. Rızkımızı helal yoldan kazandığımız her iş bizim için önemli... Önce ailenize sonra büyüklerinize, öğretmenlerinize saygılı olacaksınız. Sonrasında sizler öğretmen, doktor, hâkim, bakan, cumhurbaşkanı olacaksınız. Bunlar çok uzak şeyler değil. Bugün Cumhurbaşkanımız da aynı bizim gibi bir kaptanın oğlu ama kendisini iyi yetiştirdiği için, ülkesine hizmet etmeyi kendine hedef koyduğu için tüm engellemelere rağmen, ülkemize çağ atlatıp hepimizi güçlü bir Türkiye'de yaşatmak için mücadele ediyor. Sizler bulunduğunuz ortamlarda iyi bir eğitimle bunları başarabilirsiniz " diye konuştu.

Çocukların merak ettiği konularda da sorularını yanıtlayan Bilgin, öğrencilere ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

SİVAS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:56

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