Yiğidolar’da maç sonu büyük sevinç Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa’yı 2-0 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

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Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa’yı 20 yenerek bu haftayı da lider tamamlayan DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

Sivasspor, Süper Lig’in 13. maçında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 20 yendi. Yiğidolar bu sonuçla haftayı da lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızıbeyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

Yiğidolar daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

SİVAS 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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