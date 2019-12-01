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Öğrencisine 1 harf öğretebilmek için 100 kilometre yol kat ediyor Sivas’ta öğretmen Sedat Bayiskit, ...

İHA

Sivas'ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat ediyor.

Öğrencisine 1 harf öğretebilmek için 100 kilometre yol kat ediyor Sivas’ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat ediyor

Sivas’ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat ediyor.
Sivas merkeze bağlı Karabalçık köyünde yaşayan Ferda ve Temam Koçer çiftinin ikinci çocuğu olan yüzde 97 bedensel engelli Devran Koçer, 11 yaşında olmasına rağmen köylerinde okul olmadığı için 20192020 eğitim öğretim dönemine kadar eğitim hayatına başlayamadı. Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmeni Sedat Bayiskit, günlük 100 kilometre yolu göze alarak Devran’a evinde eğitim vermeyi kabul etti. Bayiskit, haftanın 2 günü kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1 saatlik mesafedeki Karabalçık köyüne giderek öğrencisine evinde eğitim veriyor. Bayiskit, şoförlüğünü kendi yaptığı aracının yakıt masraflarını ise kendi karşılıyor. Bayiskit’in öğrencisine eğitim verebilmek için sarf ettiği çaba vatandaşlardan takdir topluyor. Koçer ailesinin en büyük hayali çocukları Devran’ın okuma yazma öğrenebildiğini görebilmek.

"Devran’a okuma yazma öğretebilmek için 100 kilometre yol kat ediyor"
Anne Temam Koçer, oğluna eğitim verebilmek için Bayiskit’in 100 kilometre yol kat ettiğini belirterek, “Devran 11 yaşında, doğuştan engelli doğdu. Kafasında şantı, belinde kesesi var. Bacaklarından dolayı yürüyemiyor. Devran, köyümüzde okul olmadığı için okula gidemedi. Bizim de şehirde ev tutup, okutmaya durumumuz yoktu. Yoksa kim çocuğunun okumasını istemez. Devran 11 yaşında ama ilk kez hocamız sayesinde eğitim almaya başladı. Hocam çok iyi birisi, geliyor oğluma okuma yazma öğretiyor. Devran da okuma yazma öğrenmeye çalışıyor" dedi.

“Eğitim aldığı için çok mutluyum”
Anne Temam Koçer, oğlunun eğitim gördüğü için çok mutlu olduğu belirterek hayalinin Devran’ın bir meslek sahibi olduğunu görmek olduğunu söyledi. Koçer, “Ben Devran’ın eğitim aldığını gördüğüm için oldukça mutluyum. Ben devletimizden destek istiyorum, çocuğumun eğitimi eksik kalsın istemiyorum. Devran ile ilgili hayallerim var, ekmek sahibi olsun kendini kurtarsın. Bana muhtaç olmasın. Devran’ın 1 tane bilgisayara ihtiyacı var. Dersini kolaylıkla çalışır, canı sıkılmaz zamanını bilgisayarında geçirir. Daha iyi şeyler öğrenir. Devran’ın köyde hiç arkadaşı yok. Kimse olmadığı için sürekli evde, dışarıda çıkamıyor. Oğlumun 1 harf öğrenmesi beni mutlu ediyor” dedi.

“Kendimi Devran’ın yerine koydum”
Empati yaparak kendisini öğrencisinin yerine koyduğunu ve Devran’a evinde eğitim vermeyi kabul ettiğini belirten Sedat Bayiskit, “Okul müdürümüz, Hacı Mehmet Karataş hocamız vesile oldu. Bana ilk başta, 11 yaşında engelli bir çocuğun olduğunu ve hiçbir eğitim öğretim faaliyetinde bulunmadığını söyledi. Ben de düşündüm, taşındım. Empati yaptım, Devran’ın yerine kendimi koydum. Bu yaşa kadar eğitim öğretim faaliyeti almamış ve kabul ettim. İlk başlarda çok zor oldu ama şu an alıştım çok mutluyuz. Devran ile iyi bir ikili olduğumuza inanıyorum. Köye geliş, gidişim 100 kilometreyi geçiyor. Köy yolu olduğu için yollarımız bazı yerlerde bozuk. Yaklaşık 1 saatten fazla gelmem, 1 saatten fazla da gitmem sürüyor. Yaklaşık 2 saat yol gidip geliyorum. Haftanın 2 günü Devran ile buluşuyoruz ve eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bilgisayara ihtiyacı var"
Bayiskit, öğrencisinin bir harf öğrenebilmesi için 100 kilometre yol kat ettiğini belirterek, “Devletimiz sağ olsun böyle bir hizmet sundu biz de burada görev alıyoruz. Devran ve ailesi ile gurur duyuyorum, okuma yazmayı sökeceğine ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Devran’ın burada hiç arkadaşı yok, koskocaman köyde tek çocuk. Çocuğun hem derslerini yapabilmesi için hem de can sıkıntısını giderebilmesi için bir bilgisayara ihtiyacı var. Güzel insanlardan bir tanesinin çıkıp bu çocuğa bilgisayar hediye edecektir diye umut ediyorum. Devran’ın bir harf öğrenmesi beni mutlu ediyor. Bir harf öğrenebilmesi için 100 kilometreden fazla yol kat ediyorum. Geliş, gidiş yaparken çok zorlanıyoruz ama bütün çabamız Devran’ın bir harf öğrenebilmesi için. Yol mesafesi 100 değil 200 kilometre de olsa biz eğitim öğretim faaliyetlerinden geri kalmayı düşünmüyoruz. Yıl sonuna kadar bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hayali polis olmak
Devran Koçer ise hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

SİVAS

01 Aralık 2019 Pazar

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