Demir Grup Sivasspor'da kupa mesaisi

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından idman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen Hakan Arslan antrenmana katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yolu ile karşılaşma için İstanbul'a gidecek. Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında Esenler Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın 18.30'da başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

SİVAS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.