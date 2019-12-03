Sivas buz tuttu

Hem sağanak hem kar!

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Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü, kayganlaşan yollar kazalara neden oldu.

Sivas'ta termometreler eksi 8'i gösterdi. Otomobillerin de camları buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan araçlarının camlarını kazıyarak temizledi. Sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Otobüs duraklarında bekleyenler üşüdüklerini belirtti. Turgut Özal caddesinde buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

SİVAS 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

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