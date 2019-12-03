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Sivas’ta parçalanmış halde ayı bulundu

İHA

Sivas'ın Divriği ilçesinde parçalanmış halde telef olmuş ayı bulundu.
Divriği ilçesi Cürek Mahallesinde vatandaşlar tarafından telef olmuş bir ayı bulundu. Parçalanmış ayıyı gören vatandaşlar durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Ekipler, incelemek üzere telef olan ayıyı olay yerinden aldı. Ayının, otomobil çarpması sonucu telef olduğu ardından vahşi hayvanlardan tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.

SİVAS

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:38
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