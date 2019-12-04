Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.

Devlet Su İşleri personeli Burak Ayvalıoğlu, ilçede çalışma yaparken Acısu Köprüsü kenarında beyaz bir hayvan gördü. Ayvalıoğlu, cep telefonu kamerası ile hayvanın video ve fotoğraflarını çekti. Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kayboldu. Kış olduğu için beyaz renge bürünen gelincik, görüntüsüyle ilgi çekti.

Hayvanı ilk gördüğünde şaşırdığını belirten Burak Ayvalıoğlu, "Köprü yakınında su debisi ölçümü yaparken bir hayvan gördük. Ne sincaba ne de fareye benziyordu. Hemen görüntülemek için cep telefonumu aldım, kısa süre kaydedebildim. Sonra yaptığımız araştırmada, gelincik olduğunu öğrendik. Sivas'ta da yaşadığını göstermek için paylaştık" dedi.

Gelincikler, kışın beyaz, yazın ise kahverengi renge dönüşme özelliği ile biliniyor.



SİVAS 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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