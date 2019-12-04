Başkan Bilgin’den engellilere evlerinde ziyaret Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, görme engelli Selman Deveci, Bedensel Engelli Muhammet Gökkaya ve İşitme engelli Fatih Kendirli'yi evlerinde ziyaret etti.

Bedensel engelli Muhammet Gökkaya’nın yazdığı şiiri dinleyen Başkan Bilgin, Muhammet’in annesinin sürprizi ile karşılaştı. Başkan Bilgin ve Prof. Dr. Toparlı’yı rüyasında gördüğünü ve bakır bir tepsi hediye ettiğini söyleyen anne Gökkaya, misafirlerine rüyada gördüğü tepsiden takdim etti.

Ziyaretler çerçevesinde hane halkı ile sohbet eden Başkan Bilgin, "Belediye olarak engelsiz bir şehir oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Aslında engel insanın beyninde olan bir durum. Bugün önemli olan farkındalık oluşturmak, bu amaçla engelli ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 2020 yılı itibarıyla engelli yaşam merkezi parkını hayata geçireceğiz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz." dedi.

SİVAS 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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