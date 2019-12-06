21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 21 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde Yavu İlkokulunda yatılı eğitim gören 21 öğrenci, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastaneye giderek incelemek üzere numuneler aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yavu köyü muhtarı Arif Ertaş, “21 öğrencimiz öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Öğrencileri hastaneye getirdik. Neyden zehirlendiklerini şuan bilmiyoruz. Ama sağlık durumları iyi" dedi.

SİVAS 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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YATSI 18:38

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