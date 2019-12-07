“Sarissa Altınyayla Tonus”, okuyucuyla buluştu Sivas’ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan “Sarissa Altınyayla Tonus” kitabı okuyucuyla buluştu

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan “Sarissa Altınyayla Tonus” kitabı okuyucuyla buluştu.

Uzun yıllar emek verilen “Sarissa Altınyayla Tonus” kitabı Bekir Güzeldağ, Bünyamin Uğur, Zeki Özgişi ve Ahmet Dabak tarafından hazırlandı. “Sarissa Altınyayla Tonus” eseri, ilçenin dününü ve bugününü okuyucularla buluşturuyor. Eserde, ilçenin tarihinden, kültürüne, günlük yaşantısından geleneklerine kadar her şeyi bulmak mümkün.

SİVAS 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.