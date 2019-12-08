Sivasspor’dan tarihi rekor Sivasspor, tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 31 mağlup etti. Bu skorun ardından puanını 30'a yükselten Yiğidolar, üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor, ayrıca kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini de yakalamayı başardı. Sivas temsilcisi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 20082009 sezonunda dahi en fazla üst üste 5 maç kazanabilmişti.



Son haftalarda liderliğe ambargo koyan Sivasspor’un son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1

Denizlispor: 0 Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 Konyaspor: 0

Kayserispor: 1 Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 Kasımpaşa 0

Y. Malatyaspor: 1 Sivasspor: 3

SİVAS 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:03

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