Sivas’ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostalık görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta hava sıcaklığı gün içerisinde sıfırın altına düşerken, gece ise eksi 10 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

SİVAS 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.